O “convidado” que bate ponto no Ministério da Agricultura

A nomeação do ex-deputado Neri Geller na Secretaria de Política Agrícola segue travada desde o início de janeiro, mas ele já dá expediente no Ministério da Agricultura. “Ele usa o carro oficial e só sobe pelo elevador privativo, na maioria das vezes acompanhado do ministro“, assevera um servidor da pasta. O entorno do ministro garante que Geller só aparece no ministério como “convidado”.

Geller teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está inelegível por oito anos. Há expectativa de que o nome dele seja liberado. O ministro Carlos Fávaro deve tratar do assunto assim que voltar de viagem da China. Como mostrou o Radar Econômico, Geller pleiteava o posto de presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão ligado ao Ministério da Agricultura.

