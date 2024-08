O conselho do Morgan Stanley para quem quer investir na bolsa do Brasil

Os investidores estrangeiros aportaram cerca de 7 bilhões de reais em recursos na bolsa de valores brasileira somente no acumulado do mês de agosto. O período tem sido considerado um divisor de águas para o mercado financeiro, uma vez que a maré estava ruim para a bolsa e o saldo líquido anual de recursos externos ainda é negativo em 30 bilhões. No entanto, a mudança de cenário fez o Ibovespa bater a sua máxima histórica de pontos e os analistas do banco americano Morgan Stanley ainda estão otimistas para a bolsa. Eles colocaram o Brasil com a maior posição overweight (acima da média) nos portfólios de investidores de mercados emergentes globais, à medida que rotacionaram suas alocações fora da China e do México. A virada de chave para o país tem relação também com os cortes de juros nos Estados Unidos. Os analistas esperam por um “pouso suave” da economia americana e entendem que os cortes de juros no país devem estimular os investimentos em países emergentes.

Siga o Radar Econômico no Twitter