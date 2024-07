O capítulo final da briga da família Safra

Chegou ao fim da briga da família Safra. Nos termos do acordo, Alberto Safra irá se desfazer se sua posição no grupo, mantendo posição na ASA. Segundo ele, Joseph Safra era competente para dispor de sua herança. “Após esclarecimentos, entendi que não houve irregularidades, e que o patrimônio do Sr. José foi devidamente distribuído de acordo com seus desejos”, disse.

As partes também concordaram em encerrar todos os processos judiciais e arbitrais pendentes em todas as jurisdições.

Os termos financeiros e outras condições do acordo não foram divulgados.

Em uma declaração conjunta, Vicky Safra e todos os seus filhos disseram: “Estamos satisfeitos em deixar esse assunto para trás e reafirmar nossos laços familiares. A resolução que alcançamos nos permitirá perseguir nossos respectivos interesses empresariais de maneiras que ajudem a garantir que o sucesso de cada membro da nossa família seja motivo de satisfação compartilhada.”

