O bom presságio dos convites a Persio e André Lara para a transição

Entre especulações tantas para seu nome de ministro da Fazenda e Planejamento, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou os economistas do Plano Real Persio Arida e André Lara Resende para participar de seu governo de transição. Trata-se de um aceno importante em relação ao nome que comandará as finanças do país. Se, neste ano, o coordenador da equipe é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), em 2002 quem assumiu o posto foi Antonio Palocci — que se tornaria ministro da Fazenda. Nesta segunda-feira 7, o governo de transição deve divulgar os cerca de 50 nomes que farão parte do processo. Há vinte anos, membros da equipe acabaram em cargos importantes no primeiro governo Lula. A atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez parte da equipe e terminou à frente da Itaipu Binacional. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), por sua vez, também ocupou um cargo de coordenação na equipe: virou ministra de Minas e Energia. Bom presságio.

