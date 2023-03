O balde de água fria que o presidente Lula jogou na bolsa de valores

VEJA Mercado em vídeo | 21 de março.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou um verdadeiro balde de água fria na bolsa de valores. Um não, foram dois apenas nesta terça-feira. A apresentação da nova regra fiscal do país foi adiada e o presidente voltou a subir bastante o tom contra a privatização da Eletrobras. Os estragos no índice Ibovespa e na cotação do dólar comercial só não foram piores porque o bom humor no mercado internacional ajuda a diminuir o estresse entre os investidores locais. As razões para o adiamento da âncora fiscal, o novo prazo apresentado pelo presidente e a probabilidade de reestatização da Eletrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 21.

