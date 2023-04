O balde de água fria que Campos Neto jogou no governo Lula

VEJA Mercado em vídeo | 19 de abril.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, jogou um verdadeiro balde de água fria no governo Lula e na bolsa de valores. O chefe do BC mostrou preocupação com a inflação e afirmou que os preços podem voltar a acelerar no segundo semestre. Campos Neto também não enxerga uma relação direta entre o projeto de nova regra fiscal do país e eventuais cortes nos juros. As novas falas do presidente do Banco Central e a dura reação na bolsa de valores são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 19.

