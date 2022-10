O balde de água fria dos EUA e o componente Lula no radar do mercado

Atualizado em 7 out 2022, 20h07 - Publicado em 7 out 2022, 19h12

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 7 de outubro.

O dia foi um tanto quanto amargo nos mercados. O Ibovespa e as bolsas internacionais fecharam em queda depois de os números de emprego nos Estados Unidos jogarem um balde de água fria nos investidores. Além disso, o mercado repercute negativamente algumas falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no campo econômico. O porquê dos dados de emprego dos EUA terem estressado tanto as bolsas e a névoa que paira sobre a campanha de Lula na Faria Lima são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 7.

