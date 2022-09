O balde de água fria da Petrobras em concorrente

A Petrobras e a PetroRio anunciaram o encerramento das negociações pelo campo de Albacora, que está dentro do plano de desinvestimento da estatal. As partes alegam que não chegaram a um denominador comum pelo campo de petróleo, mas alguns analistas já esperavam por esse desfecho. “Acreditamos que os investidores já estavam atribuindo uma alta probabilidade de um resultado malsucedido para o negócio devido à lentidão das negociações”, avaliam os analistas do Itaú BBA. A Petrobras deve dar continuidade ao projeto de revitalização de Albacora agora, que inclui o desenvolvimento do reservatório de Forno, localizado no pré-sal do campo. Para a PetroRio, a notícia é marginalmente negativa. “Nossa opinião é negativa para a PetroRio pois remove uma potencial vantagem para o case de investimento – embora não tenha sido incorporada em nosso modelo”, dizem os analistas do Credit Suisse. Por volta do meio-dia, os papéis de Petrobras e PetroRio subiam 1,5% e 0,6%, respectivamente.

