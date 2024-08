O avanço da Shopee em Minas Gerais e Bahia

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Shopee inaugurou três hubs logísticos em Minas Gerais, localizados nas cidades de Barbacena, Ubá e Extrema. Com essa expansão, Minas Gerais agora conta com 19 unidades logísticas e um centro de distribuição na região metropolitana de Belo Horizonte.

Na Bahia, também foram inaugurados três hubs logísticos, localizados nas cidades de Barreiras, Irecê e Alagoinhas. Com a novidade, a Bahia agora conta com seis hubs em cidades como Feira de Santana, Itabuna, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, além de um centro de distribuição na região metropolitana de Salvador.

No total, o marketplace conta com 11 centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul. São mais de 100 hubs logísticos.