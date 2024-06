O ato falho de Lula que desmente relatórios do próprio governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu um ato falho nesta quinta-feira, 20, e desmentiu projeções do próprio governo federal. O presidente afirmou que teve reuniões sobre o Orçamento e que o Brasil pode ter um déficit fiscal de até 40 bilhões de reais — o que vai contra relatórios do Tesouro. O órgão projeta um déficit de 9,2 bilhões de reais em 2024 e tem como meta o déficit zero em 2025. Para cumprir a meta deste ano, as contas públicas precisam registrar, no máximo, um déficit de 28,8 bilhões de reais — o que representaria um déficit de 0,25% do PIB brasileiro. Qualquer cifra acima disso significa um descumprimento da meta fiscal.

“Eu estava numa reunião do Orçamento discutindo que temos possibilidade de ter um déficit de 30 bilhões, de 40 bilhões. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresentam, só de juros, no ano passado, foram 790 bilhões que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que deixamos de receber. E toda vez que ficamos discutindo corte, a imprensa fala muito… Vai aumentar o salário mínimo? É gasto. Vai aumentar o professor? É gasto. Por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos?”, indagou Lula em entrevista à Rádio Verdinha.

O dólar comercial, que era negociado em queda até a entrevista do presidente, passou a ser negociado em alta. Por volta das 14h, a moeda americana estava cotada a 5,46 reais, uma alta de 0,5%.

