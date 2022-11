O assustador recado da bolsa a Lula após mercado entrar em pânico

VEJA Mercado em vídeo | 10 de novembro.

O novo discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva caiu como um avalanche no mercado financeiro. A bolsa de valores e o dólar comercial negociam extremamente nervosos depois dos acenos de Lula que desagradaram bastante os gestores. A alta do dólar chega a 4%. O duro recado do mercado depois das falas do presidente eleito e o que os investidores esperam ouvir de Lula daqui para frente são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 10.

