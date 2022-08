O assustador crescimento na probabilidade de recessão nos EUA

Os economistas do UBS apontaram um expressivo crescimento na probabilidade de uma recessão na economia dos Estados Unidos em um ano. De junho para julho, o risco de recessão subiu de 40% para 60%. Já a probabilidade da economia dos EUA estarem em fase de contração foi de 94% no mês. Em abril, esse mesmo índice era de 35%. “Rastreamos as probabilidades de recessão em três áreas: dados macro rígidos, curva de juros e dados de crédito. Nosso indicador agregado é simplesmente a média dos três, e atualmente está em 60% com os dados mais recentes em mãos, acima dos 40% em junho”, escreve o banco. “Nem todas as desacelerações levam à recessão, mas a probabilidade de estarmos em uma fase de contração é historicamente muito alta – 94% em julho versus 35% em abril.” Segundo a instituição, a expectativa dos bancos centrais estaduais é de que “a contração não se transforme em uma fase completa”. Enquanto isso, os membros do Federal Reserve, o banco central americano, seguem sinalizando para novas e fortes altas de juros nos Estados Unidos para que se combata a inflação, mesmo que isso provoque uma recessão no país.

Siga o Radar Econômico no Twitter