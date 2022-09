O assunto que roubou a cena da eleição no mercado a dias do primeiro turno

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 26 de setembro.

O Reino Unido roubou a cena da eleição presidencial no mercado a seis dias do primeiro turno. Um pacote de estímulos fiscais proposto pelos britânicos caiu como uma bomba entre os investidores e provocou um dia de bastante tensão nos mercados mundo afora. No Brasil, o dólar comercial disparou 2,5% e fechou o dia cotado a R$ 5,38, o maior patamar desde o final de julho. As razões por trás da sessão nervosa no mercado e o clima para a eleição do próximo domingo são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 26.

