O apetite das gigantes do setor de saneamento nas concessões do Paraná

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Saneamento Consultoria, Acciona e Iguá Saneamento, três gigantes do setor privado de saneamento, ganharam lotes da Parceria Público-Privada da Sanepar em leilão promovido na B3 pelo governo do Paraná. Os três contratos, que vão ajudar o Estado a acelerar a universalização da coleta de esgoto, preveem 2,9 bilhões de reais em investimentos em 112 municípios do Estado.

O Lote 1, que inclui 36 cidades da microrregião Centro-Leste, foi arrematado pela Saneamento Consultoria, que ofereceu o valor de 5,17 reais por metro cúbico de esgoto medido. O Lote 2, que engloba 48 municípios do Oeste, foi vencido pela Acciona, com valor de 4,72 reais por metro cúbico de esgoto medido. E o Lote 3, que reúne 28 cidades também do Oeste, foi arrematado pela Iguá Saneamento, que apresentou proposta de 4,75 reais por metro cúbico de esgoto medido.

As propostas vencedoras apresentaram descontos de 24,85% a 28,59% em relação aos valores estipulados como referência para a concorrência. Os contratos de coleta e tratamento de esgoto nos 112 municípios terão duração de 24 anos por meio de uma modalidade de concessão administrativa.