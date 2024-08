Novartis vai investir mais no Brasil após ‘PL das cobaias humanas’ vingar

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O grupo farmacêutico suíço Novartis vai ampliar os investimentos em pesquisa clínica no Brasil, hoje em cerca de 90 milhões de reais. A decisão foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar o arcabouço regulatório para a condução de pesquisas em seres humanos, conhecido como PL das cobaias humanas. A Novartis, que fatura 1,1 bilhão de dólares ao ano por aqui, quer dobrar a receita nos próximos anos. “O Brasil é incerto, mas, comparado ao resto do mundo, não é mais tanto assim. Vejo muitas oportunidades no país”, diz Sylvester Feddes, executivo holandês que assumiu a presidência da Novartis Brasil recentemente.