Notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10 movimentam mais de R$ 2 bilhões em saques

As notas de 2, 5 e 10 reais movimentaram 2,25 bilhões de reais nos últimos 12 meses, segundo dados do Banco24Horas. O montante indica um aumento de 2,6 vezes no período.

O levantamento considerou 2 210 caixas presentes em todas as regiões do país, distribuídos em 196 municípios de 24 estados. No período analisado, o Estado de São Paulo foi onde mais notas de menor valor foram sacadas, seguido do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.