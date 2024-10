Nordeste tem tido maior oportunidade de crescimento, diz presidente do BNB

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, foi um dos convidados do evento Fórum Transição Energética, organizado nesta semana por VEJA. Na sua apresentação, Câmara destacou as iniciativas e o posicionamento do banco em relação ao tema, com iniciativas realizadas para continuar estimulando o desenvolvimento da região e o crescimento da matriz limpa de energia. Segundo Câmara, o banco tem mantido especial atenção no microcrédito produtivo orientado, nas pequenas e médias empresas e na agricultura familiar.

Ele também afirma que o banco é grande financiador de projetos de energia eólica e solar na região Nordeste, com investimentos que devem continuar na agenda e que contam com a parceria de órgãos multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial. “O Nordeste tem tido uma oportunidade de crescimento acima do Brasil, o que mostra que estamos no caminho certo”, diz ele, em entrevista após participação no evento. “São mais de 2 mil municípios em que atuamos e olhamos para o potencial de cada estado, para que as pessoas possam ter oportunidade de investir e empreender.”