No G20, Haddad defende tributação de países mais ricos e aumento de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quinta-feira, 14, em evento do G20, a tributação internacional de países ricos. “Vindo de um processo de reforma tributária no Brasil, tenho uma convicção particularmente forte sobre a necessidade de reforçar a cooperação global nesta área”, disse Haddad, que pediu “soluções para fazer com que os mais ricos do mundo paguem a sua justa contribuição em impostos”.

Haddad também afirmou que os países precisam aumentar o “espaço fiscal” para apoiar investimentos públicos no sentido de combater as desigualdades e impulsionar uma transição energética global justa. “Queremos melhorar a eficiência dos fluxos financeiros para os países que mais necessitam de recursos, para proteger ativos ambientais estratégicos e cumprir as suas metas de descarbonização de forma justa e equitativa”, acrescentou.

Ele também disse que vários países já possuem dívidas grandes demais e que, deste modo, é importante avançar na construção de um sistema global de resolução de dívida com velocidade e agilidade. “Os nossos bancos multilaterais e organizações internacionais não estão bem equipados para enfrentar os desafios que temos pela frente”, disse.