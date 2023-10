Neurotech, da B3, ‘salva’ R$ 30 mi em perdas com golpes em planos da saúde

Atualizado em 24 out 2023, 15h10 - Publicado em 24 out 2023, 13h47

Por Felipe Mendes Atualizado em 24 out 2023, 15h10 - Publicado em 24 out 2023, 13h47

Com o número de fraudes em planos de saúde em alta, a Neurotech, companhia de tecnologia controlada pela B3, resolveu investir em soluções de inteligência artificial e Big Data para mapear inconsistências no setor. Segundo a empresa, em menos de um ano após a implementação e o desenvolvimento da solução junto a operadores de saúde foram evitadas perdas superiores a 30 milhões de reais relacionadas a tentativas maliciosas de recebimento ilegal de recursos por meio de golpes nos pagamentos de reembolsos.

Este tipo de transação acontece quando o cliente das operadoras de saúde realiza procedimentos médicos fora de sua rede credenciada. Nesses casos, o pagamento é efetuado pelo beneficiário, que, posteriormente, reivindica o reembolso do valor utilizado. Ocorre que essa possibilidade gerou uma verdadeira indústria de golpes, alvo de reportagem recente de VEJA, que acontecem por meio de adulteração de documentos e outras estratégias utilizadas tanto por usuários do sistema quanto pelos próprios prestadores de serviço, com empresas “fantasma” através de “laranjas”.

Segundo a Neurotech, a solução não se restringe à detecção de atividades maliciosas, mas detecta mudanças no comportamento dos reembolsos e oferece um “cardápio” completo de funcionalidades de Inteligência Artificial necessárias para superar os diversos desafios enfrentados pelas operadoras.

“No caso da avaliação documental, foi possível avançar na assertividade da detecção de tentativas de adulterar informações contidas na versão original, como datas e nomes, por exemplo, utilizando a IA da nossa plataforma de saúde. Já no caso do score, a inteligência artificial e o uso de informações combinadas com dados das próprias operadoras viabilizou o aprimoramento do sistema de classificação do comportamento dos usuários”, exemplifica o vice-presidente de inteligência para saúde da Neurotech, Marco Antunes.