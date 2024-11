Neodent investe mais de R$ 5 milhões em nova fábrica no Rio Grande do Sul

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Neodent, marca de implantes dentários, vai investir 5,6 milhões de reais em nova fábrica da Yller, marca de biomateriais adquirida em 2019. A nova unidade, com inauguração prevista para janeiro de 2025, prevê dobrar a área produtiva da empresa, possibilitando um crescimento estimado de 20% no próximo ano. Com mais de 2 mil metros quadrados, o espaço centralizará toda a produção, logística e atividades de pesquisa e desenvolvimento da marca. Em 2015, a Neodent foi comprada pelo Grupo suíço Straumann.