Nem Doria e nem Garcia, o mercado quer saber é de Tarcísio

Nessa confusão envolvendo o PSDB e os rumos do governador de São Paulo, João Doria, e de seu vice, Rodrigo Garcia, o mercado financeiro aponta para outro lado: o do atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Às 15h15, as ações da Sabesp subiam 3,45%, a segunda maior alta do dia no Ibovespa em meio ao vai e vem das candidaturas. “Ela está em alta desde que o Tarcísio deu um firme na candidatura, e que apareceu nas primeiras pesquisas. Pode não explicar tudo, mas pode ser responsável por grande parte desse movimento”, explicou um gestor à coluna. Desde fevereiro, quando o ministro de Jair Bolsonaro se firmou nas pesquisas e o mercado passou a considerar sua candidatura, os papéis da estatal subiram 25%. A expectativa de parte dos gestores é que a privatização da Sabesp enfim seja sacramentada em um eventual governo de Tarcísio.

