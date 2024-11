Fim do boicote? Como agronegócio recebeu as desculpas do Carrefour

O agronegócio recebeu com bons olhos o comunicado de retratação do Carrefour, após o CEO do grupo, o francês Alexandre Bompard, anunciar que iria deixar de comprar carnes vendidas por países do Mercosul. “Nós não vamos estender o boicote porque podemos ser classificados como xenófobos e não queremos que a população sofra mais os efeitos de uma irresponsabilidade do CEO do Carrefour”, diz executivo do setor. “Foi uma fala desnecessária e o pedido de desculpas demorou mais do que precisava, mas me parece que agora o episódio está superado.”

Publicidade