‘Não anulo, voto contra Bolsonaro’, diz ex-chefe de privatizações de FHC

Economista liberal que comandou a privatização de uma série de ativos públicos durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, Elena Landau votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Em entrevista ao Radar Econômico, Landau afirmou que pretende agir efetivamente para barrar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “Não voto nulo, voto contra a reeleição de Jair”, disse. Apesar de não ter nomeado o ex-presidente Lula, a ausência de demais alternativas evidencia seu voto. A economista também utilizou suas redes sociais para elogiar o discurso de sua candidata no primeiro turno, Simone Tebet (MDB), proferido ontem ao declarar apoio a candidatura de Lula e Geraldo Alckmin (PSB). Mais do que ter dado apoio, Landau comandou o programa econômico da candidata do MDB, quem chamou de “a grande novidade da política”.

