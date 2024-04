‘Nada é impossível’, diz diretor da 99 após recorde de usuários

O aplicativo de transportes 99 atingiu 50 milhões de usuários em 2023, com mais de 1,5 milhão de motoristas. Trata-se do melhor ano operacional da empresa, fundada em 2012. O resultado foi impulsionado pelas novas categorias lançadas recentemente, que é o transporte de passageiros por motocicletas, entregas de itens e a categoria de negociação direta com o motorista. “Estamos em uma busca constante por inovação”, diz Leonardo Japur, diretor de Planejamento e Estratégia da 99.

O plano de expansão da empresa passa por lançamento de novos produtos, mas não como fez a Uber, que lançou o UberEATS no Brasil para entrar no mercado de delivery em 2016 e retirou o serviço de operação em 2022. “Um serviço equivalente ao iFood ou ao Rappi não é a nossa prioridade”, diz Japur. Sobre outros serviços, como fretamento de veículos coletivos, o executivo brinca: “Se você colocar a medida de tempo na equação, nada é impossível”.

Além do serviço de mobilidade, a empresa também possui uma carteira digital, a 99 Pay, com mais de 15 milhões de usuários. “Mobilidade e a fintech são nossas prioridades. E entendemos como serviços complementares”, prossegue. “A expectativa é continuar crescendo nessas duas verticais”.

Eletrificação

A 99 também vai focar a operação na eletrificação da frota. Atualmente, são cerca de 3 700 carros elétricos em circulação. A expectativa é atingir 10 000 até 2025. “É do nosso interesse aumentar a presença de carros elétricos. É bom para a cidade e para o meio ambiente”, diz Japur. A companhia possui parcerias com a BYD e com empresas de aluguéis de carros, além de empresas de energia e mobilidade. Novas parcerias estão no radar.

Esses números marcam a primeira grande campanha da empresa, chamada de Todo Brasil vai de 99. A cantora Ivete Sangalo será a primeira embaixadora da marca.

