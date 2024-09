Multiplan tem fatia bilionária de 18% disputada a ferro e fogo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Há pelo menos cinco interessados na compra da parcela da gestora de shopping centers Multiplan que pertence ao fundo de pensão Ontario Teachers. Os canadenses detêm 18% da empresa. O destino das ações deve ser conhecido até o fim deste mês. O Ontario Teachers anunciou o plano de desinvestimento no Brasil para focar outros mercados, em particular a Austrália. O objetivo é levantar 3 bilhões de reais com a fatia da Multiplan.