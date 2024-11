Mulheres na bolsa: pesquisa revela explosão de investidoras no day trade

Um levantamento realizado pela Axia Investing identificou um crescimento expressivo no número de mulheres que trabalham com day trade — nas operações que visam o lucro em negociações de somente um dia. As investidoras representavam cerca de 2,5% do total de profissionais em meados de 2021. Hoje, já respondem por 15,6% do total de pessoas que escolheram o trabalho como forma de obtenção de renda ou complemento de salário. A pesquisa ouviu 7 mil profissionais. Ao mesmo tempo, o número de mulheres cadastras na B3 subiu de 1,1 milhão para 1,5 milhão no mesmo período — e a parcela de participação em relação aos homens foi de 23,2% para 25,6%.