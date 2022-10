MRV põe pé no freio diante de turbulência e suspende capitalização nos EUA

Atualizado em 7 out 2022, 15h12 - Publicado em 7 out 2022, 14h33

A MRV anunciou que suspendeu os planos de capitalização da Resia nos Estados Unidos por causa do atual cenário macroeconômico do país, que presencia sucessivas altas de juros que impactam negativamente o mercado de capitais. Na prática, o processo de expansão da subsidiária vai acontecer de maneira mais lenta. Ainda assim, a companhia projeta que o resultado líquido da Resia continuará ganhando representatividade nos resultados da MRV. Entre os anos de 2022 e 2024, estima-se um lucro líquido acumulado de 273 milhões de dólares para a Resia, número que deve alcançar a marca de 2,8 bilhões de dólares no acumulado entre os anos de 2028 e 2030, segundo os cálculos da companhia.

O pé no freio na capitalização da Resia, assim, não é visto como o fim do mundo por alguns analistas. “Mesmo que a notícia da suspensão da oferta deva ser recebida como negativa pelo mercado, isso não muda nossa visão sobre a empresa”, avaliam os analistas do Credit Suisse. “Reforçamos nossa visão positiva para o segmento de baixa renda com base nos ventos favoráveis ​​dos recentes ajustes no Casa Verde e Amarela e nos potenciais ganhos de mercado que as empresas podem ter no próximo ano, independentemente do vencedor das eleições presidenciais”, concluem. Por volta de 14h30, os papéis da MRV recuavam mais de 6% na bolsa de valores brasileira.

Siga o Radar Econômico no Twitter