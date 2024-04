A comerciante de móveis Mobly contratou a auditoria Grant Thornton para elaborar todas as demonstrações financeiras da companhia. A holandesa KPMG, uma das Big Four — as quatro maiores auditorias do mundo — era a antiga fornecedora, mas foi trocada por razões comerciais. Em outras palavras: ficou caro.

