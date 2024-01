Missões do governo de São Paulo geram R$ 400 mi para projetos de cultura

As nove missões internacionais do programa CreativeSP, do governo de São Paulo, realizadas em 2023, devem movimentar mais de 400 milhões de reais em negócios e gerar quase 8 mil empregos no setor cultural paulista — altas de 13% e 18% na comparação com 2022. Um balanço da gestão de Tarcísio de Freitas aponta ainda que, para cada real investido pelo poder público, deve haver um retorno de 85 reais em novos negócios.

Desenvolvido pela Secretaria da Cultura e pela InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o CreativeSP levou 85 empresas paulistas para eventos como a SXSW nos Estados Unidos, a Feira do Livro de Frankfurt e o Festival de Cinema de Cannes, na França. Para 2024, já estão confirmadas missões para eventos como o Festival de Cinema de Berlim e a Games Developer Conference, nos Estados Unidos.