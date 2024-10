Meu objetivo é inaugurar três parques temáticos, diz CEO da Forma Turismo

VEJA S/A | episódio 50.

Renato Costa, fundador e presidente do Grupo Forma, é o entrevistado do programa VEJA S/A desta semana. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ele conta sobre a fundação da empresa que preside até hoje e que surgiu diante do desejo de organizar a sua própria viagem de formatura com seus colegas de classe. A empresa se tornou o maior grupo de turismo estudantil do país e acumula quase 30 anos de história. A nova aposta da companhia é a construção de parques temáticos. O primeiro é o parque do Sítio do Picapau Amarelo, que será inaugurado em 2025 e tem como meta receber 200 mil visitantes por ano. O executivo quer abrir mais dois, todos em Atibaia (SP), em um terreno que pertence ao Eldorado Eco Resort, hotel adquirido pelo Grupo Forma. Costa ainda fala sobre as novidades para as excursões de formandos do ensino médio a Porto Seguro (BA), carro-chefe da empresa, a mudança repentina no modelo de negócios da empresa e praticamente descarta a chance de uma abertura de capital em bolsa de valores nos próximos anos. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

