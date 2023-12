MetrôRio espera redução de 35% em custos com processos internos em 5 anos

O metrô da cidade do Rio de Janeiro, o MetrôRio, deve reduzir seus gastos com processos internos em 35% ao longo dos próximos cinco anos com a migração de dados e parte das operações para o processamento em nuvem. O serviço de metrô optou por uma estrutura mais digitalizada para seus processos administrativos, contábeis e de manutenção, de modo a gerar economias com servidores, cabeamento, refrigeração, licenças de banco de dados, além de compras de equipamentos. A migração de processos internos para o processamento em nuvem foi conduzida pela Service IT, empresa especializada em tecnologia da informação (TI) e cibersegurança, e utilizou tecnologia da norte-americana Oracle.

“Tivemos um projeto muito desafiador por ser o nosso primeiro de cloud (processos em nuvem) e por ter uma restrição de prazo muito agressiva. Passamos por muitos desafios durante o projeto, mas conseguimos atingir todos os objetivos com a dedicação e capacidades técnica dos times envolvido”, diz Apolo de Araújo, gerente de TI do metrô do Rio. A companhia de transportes tinha apenas seis meses para migrar os processos para a nuvem, período referente ao prazo para a troca de controle da empresa.

