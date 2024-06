Metro quadrado na Vila Olímpia ultrapassa R$ 100, algo inédito em SP

O preço médio do aluguel de um metro quadrado na região da Vila Olímpia, na zona sul da cidade de São Paulo, ultrapassou a marca de 100 reais no mês de maio, chegando a 101,7 reais. É a primeira vez que um bairro paulistano atinge essa marca, segundo índice das plataformas QuintoAndar e Imovelweb, voltadas à venda e ao aluguel de imóveis. No mesmo período, o valor médio do aluguel de um metro quadrado na cidade foi de 63 reais, que aumentou pelo 34o mês seguido, segundo o levantamento. “A Vila Olímpia tem registrado uma valorização contínua. O bairro é considerado um dos principais polos empresariais da cidade e tem diversos estúdios e apartamentos menores, o que contribui para que a média do metro quadrado seja elevada”, diz Thiago Reis, gerente de dados do QuintoAndar. A Vila Olímpia teve uma valorização de 9,11% no último ano. O bairro agora está atrás apenas de Ipanema e Leblon, na zona sul carioca. Ambos fecharam maio com o metro quadrado para aluguel estimado em cerca de 104 reais.