Mesa de negociação brasileira nos EUA quer movimentar US$ 100 mi em 2025

O Grupo Laatus, empresa brasileira especializada em mercados futuros, acaba de lançar a Ylos Trading, primeira mesa proprietária brasileira nos Estados Unidos. A iniciativa permite que profissionais do mercado financeiro atuem no mercado americano sem utilizar capital próprio, operando com recursos fornecidos pela mesa. Esse modelo de operação tem ganhado espaço globalmente, especialmente por reduzir o risco para os operadores e proporcionar acesso a mercados maiores, além de mais líquidos e competitivos. “A procura superou muito todas as expectativas e tivemos que aumentar o nosso time de atendimento ao cliente. Sabíamos da demanda, mas não esperávamos tanto. Para 2025, devemos movimentar 100 milhões de dólares”, diz e acordo com Jefferson Laatus, estrategista-chefe do grupo.