“Mercado vai começar a embutir inflação da Petrobras”, diz Adauto Lima

VEJA Mercado em vídeo | 7 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 7. A semana será intensa. No Brasil, a ata da última reunião do Copom será divulgada na terça-feira, enquanto os números de inflação medidos pelo IPCA serão revelados na sexta-feira. A alta defasagem do preço dos combustíveis pode ocultar a real inflação do país. A temporada de balanços corporativos segue a todo vapor e também deve fazer preço na bolsa de valores. Diego Gimenes entrevista Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify