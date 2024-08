Mercado Livre se torna a empresa mais valiosa da América Latina

O Mercado Livre ultrapassou a Petrobras hoje no posto de empresa mais valiosa da América Latina. No fechamento desta sexta-feira, a estatal de petróleo encerrou o pregão com valor de mercado de 83,2 bilhões de dólares, contra 90 bilhões de dólares da empresa de tecnologia argentina. O levantamento é da Elos Ayta Consultoria.

A valorização do dólar no Brasil foi um dos motivos para impulsionar os ganhos do Mercado Livre. Isso porque o marketplace, ambiente online que reúne compradores e vendedores, acaba mais favorecido, com aumento das vendas. Por outro lado, a Petrobras sai mais prejudicada, ao importar petróleo em um dólar mais caro.

De acordo com a pesquisa, o dólar se valorizou 18,4% no ano até o dia 2 de agosto — o mesmo percentual que a Petrobras perdeu em valor de mercado no mesmo período. Entre o final de 2023 até hoje, por sua vez, o Mercado Livre viu sua capitalização de mercado crescer em 13%.