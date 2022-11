Mercado inicia semana com a velha inflação no encalço

O mercado inicia a semana com a inflação no encalço. As bolsas asiáticas e europeias negociam em alta, mas os futuros americanos caem depois da fala de Christopher Waller sobre os juros americanos. O membro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) avalia que ainda existe um “longo caminho” para que a inflação pare de aumentar as taxas de juros no país, e que os investidores devem se atentar à taxa terminal de juros, não ao ritmo de elevações pelo Fed. No Brasil, o boletim Focus revelou um aumento nas projeções de inflação para o final do ano. A mediana das expectativas subiu de 5,63% para 5,82% depois de o IPCA de outubro vir mais forte do que se esperava. Ainda assim, os futuros do Ibovespa negociam em alta na manhã desta segunda-feira de feriado prolongado, 14. Na semana passada, o principal índice da bolsa de valores brasileira amargou duras perdas de quase 6% depois de falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que desagradaram os investidores.

Siga o Radar Econômico no Twitter