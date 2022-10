Mercado deixa eleição de lado e China e EUA dominam o pregão

Atualizado em 13 out 2022, 17h46 - Publicado em 13 out 2022, 17h42

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 13 de outubro.

A eleição e as polêmicas em torno das manifestações do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus apoiadores em Aparecida do Norte ficaram no campo da política e bem longe dos holofotes do mercado financeiro. Na bolsa, os assuntos internacionais dominaram o pregão e fizeram preço entre os ativos. A inflação nos Estados Unidos, a melhora nas projeções para a China em 2023 e o passo para trás da primeira-ministra britânica, Liz Truss, são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 13.

