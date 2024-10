Mercado de M&A movimentou quase R$ 12 bi em setembro, segundo estudo

O mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) apresentou um aquecimento em setembro, com o registro de 54 operações, um aumento de 134% em relação ao mês anterior. Ao todo, as transações movimentaram cerca de 11,7 bilhões de reais. Os dados fazem parte do Panorama FZF, um relatório mensal realizado pela FZF Capital, empresa especializada em M&As no setor de tecnologia. Em setembro, as transações para captar recursos e gerar investimento totalizaram um volume de 3,9 bilhões de reais e corresponderam a metade das operações do período. Entre os setores que lideraram esse tipo de transação, estão os de software voltado a empresas, serviços financeiros e marketplaces.