Mêntore Bank movimenta R$ 10 bilhões no ano, alta de 120%

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Mêntore Bank, banco digital especializado no pagamento de folha de funcionários, movimentou 10 bilhões de reais entre janeiro e outubro deste ano, uma alta de 120% ante os 4,5 bilhões de reais registrados em 2023. Já a quantidade de colaboradores que recebem através do banco cresceu 110% desde janeiro, indo a 350 mil. Para 2025, a empresa espera chegar a 750 mil pessoas atendidas e 25 bilhões de reais movimentados. O Mêntore nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas está de mudança para a Faria Lima, centro financeiro na cidade de São Paulo, o que demandou um investimento de 5,5 milhões de reais.