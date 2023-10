Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Por Victor Irajá

Representantes de empresas produtoras de biodiesel têm reclamado do desdém da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva com relação às pautas defendidas pelo setor: “Nossas demandas entram por um ouvido e saem pelo outro”, diz um executivo do ramo.