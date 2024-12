MDS Seguros avalia cinco aquisições e pode desembolsar grandes valores

A MDS Seguros, subsidiária do grupo inglês de corretagem Ardonagh, segue em busca de oportunidades de compras no Brasil. Há cinco conversas em curso. “Estamos atrás de bons negócios”, diz Paulo Loureiro, vice-presidente da empresa. Desde 2019, a MDS Seguros já realizou dez aquisições no Brasil. A maior delas foi a compra da D’Or Consultoria por 800 milhões de reais no início de 2024. “Não descarto algo grande de novo, mas também olhamos projetos menores”, diz Loureiro. “Somos agressivos.”

