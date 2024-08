Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com mais de 3 bilhões de dólares de faturamento global, a Haribo, marca de doces alemã, está partindo para a ampliação de sua fábrica em Bauru, no interior de São Paulo. Na área comercial, o objetivo é dobrar para 300.000 o número de pontos de venda no Brasil nos próximos anos.