Mais um dia com o medo de recessão mundial batendo à porta

VEJA Mercado | Abertura | 29 de junho

As bolsas mundiais estão em queda nesta quarta-feira com os investidores renovando medos que já estão ficando antigos como o da recessão. À tarde, será divulgado o PIB dos Estados Unidos e a previsão é de uma queda de 1,5%. Em dia de PIB lá, por aqui o IGP-M de junho mostrou uma alta na inflação, mas menor do que se esperava. O mercado tinha um consenso de uma alta de 0,69% e na vida real foi de 0,59%. Além disso, segue a dúvida do tamanho do risco fiscal que virá com a PEC que já foi dos combustíveis e que vai virar uma proposta para distribuição em massa de benefícios.

