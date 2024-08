Mais de 60% dos brasileiros já foram alvo de golpe virtual, diz pesquisa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A maioria dos brasileiros já sofreu ao menos uma tentativa de golpe pela internet. O cenário alarmante é exposto por pesquisa da Koin, fintech do grupo Decolar, segundo a qual 62% das pessoas já foram alvo dos crimes digitais. Os golpes mais comuns ocorrem através de sites de compras, representando quase 42% do total. Fraudes cometidas no WhatsApp representam 20% dos casos, ficando em segundo lugar.

Quase metade das vítimas relata ter sofrido um prejuízo entre 500 e 1.000 reais em decorrência dos golpes virtuais, enquanto um grupo menor mas ainda expressivo, de 15% das pessoas, diz ter perdido mais de 2 mil reais. Apenas 7% das pessoas que caíram em golpes dizem não ter sofrido prejuízo financeiro.

Mais de 64% das vítimas não registraram boletim de ocorrência após sofrerem a ameaça, indicando uma possível falta de confiança na resolução do problema ou desconhecimento sobre a importância desse registro, segundo parecer da Koin.