Maioria dos consumidores não quer gastar mais com Dia das Mães neste ano

Cerca de 88% dos brasileiros pretendem comprar um presente para o Dia das Mães deste ano, no próximo domingo, 12. A inflação, no entanto, deve influir nos planos das famílias. Quase seis a cada dez pessoas querem gastar o mesmo valor no presente que na celebração do ano passado. Outros 23% esperam gastar menos, enquanto menos de 20% devem empregar mais recursos neste ano do que em 2023. Os dados são de pesquisa realizada pela Vinklo, startup para escolha de presentes.

Também é apontado que para este Dia das Mães, a segunda data mais importante do varejo nacional, atrás do Natal, boa parte dos consumidores deve gastar menos de 100 reais com presentes, ou quase 40% do total de entrevistados pela pesquisa. Um terço dos respondentes diz que vai gastar até 200 reais, enquanto apenas 4% comprarão presentes de até 300 reais. Sobre os métodos de pagamento a serem utilizados para as compras, 47% devem optar pelo cartão de crédito e outros 40%, pelo Pix. A pesquisa ouviu mais de 900 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 3 e 19 de abril.