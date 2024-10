LVMH substitui a Rolex e assina contrato bilionário de patrocínio com a F1

A LVMH, considerado um dos principais conglomerados de bens luxo do mundo, vai substituir a Rolex e patrocinar as corridas de Fórmula 1 a partir de 2025. O grupo, que é originário da França, assinou um contrato de patrocínio que pode chegar a 1 bilhão de dólares, por 10 anos de contrato. Entre as marcas da empresa que deverão ser exploradas, estão a Louis Vuitton, Moët Hennessy e a TAG Heuer. “A Fórmula 1, já consolidada como um dos esportes mais prestigiados do mundo, tem mostrado uma grande capacidade de atrair marcas de luxo, o que reflete seu status de vitrine global para marcas premium”, diz Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas que comercializa pacotes para o GP de São Paulo.

Neste ano, o conglomerado já tinha sido um dos principais patrocinadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados em Paris, com aporte financeiro estimado na casa de valor de 150 milhões de euros.