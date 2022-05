Lucro das empresas do Ibovespa está surpreendendo o mercado

Na reta final da temporada de balanços corporativos do primeiro trimestre de 2022, a XP começou a fazer um apanhado dos números divulgados pelas empresas do Ibovespa. Nas contas dos analistas, o lucro de 62% das empresas cobertas pela instituição foi acima do esperado, o de 8% foi em linha e os outros 30% abaixo das estimativas. Para eles, foram três os principais fatores que impulsionaram as empresas nos três primeiros meses do ano. “Em 2022, o Brasil tem se beneficiado de uma combinação de: rotação global de ações de crescimento para ações de valor; uma forte exposição do país a commodities e bancos; o país está chegando ao fim de seu ciclo de alta de juros, enquanto o Fed e outros bancos centrais de mercados desenvolvidos estão apenas começando a subir os juros”, disseram os analistas em relatório.

Ainda assim, depois do rali provocado sobretudo pela entrada de estrangeiros na bolsa, o clima é de cautela para o restante do ano. “Em função de incertezas em relação ao crescimento econômico da China, que enfrenta o pior surto de Covid-19 desde 2020, e de um macro doméstico ainda desafiador, o mercado espera um desempenho misto nos resultados das empresas”, completam. Às 14h57, o Ibovespa subia 1,44%, aos 108.467 pontos. No ano, a valorização, que já foi de 15%, é de 3,58%.

