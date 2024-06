Leveros vai alocar R$ 30 milhões em nova modalidade de espaços comerciais

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Leveros, do mercado de climatização, planeja investir aproximadamente 30 milhões de reais nos próximos três anos na abertura de “hubs de relacionamento”, que vão integrar espaços de loja, centro de treinamento para instaladores de ar-condicionado e arquitetos e ponto de retirada de equipamentos. O foco inicial está na região Nordeste e as primeiras capitais a receberem as unidades físicas são Recife (PE) e Natal (RN).

Além disso, também faz parte do plano a revitalização da loja conceito na capital paulista, com investimento de mais de 1 milhão de reais, que será inaugurada em julho. Posteriormente, as lojas de Salvador (BA) e Fortaleza (CE) devem também ser revitalizadas.

Em abril deste ano, a companhia faturou 102 milhões de reais, um crescimento de 80% comparado ao mesmo mês de 2023. O resultado foi impulsionado, em parte, por eventos climáticos, como ondas de calor, segundo avaliação da empresa. No acumulado do primeiro trimestre, o faturamento soma 357 milhões de reais.