Latam lidera viagens corporativas no primeiro semestre

A Latam acaba de ser apontada como a companhia aérea líder em viagens corporativas do Brasil no primeiro semestre de 2024. O levantamento da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas) informa que a companhia obteve 38% de participação em receita e 34,7% do número de passageiros transportados no mercado corporativo brasileiro no período.

Atualmente, a Latam opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Ao todo, a Latam transportou no Brasil 399 mil passageiros corporativos no primeiro trimestre de 2024 no País. Ao todo, a Latam transportou no Brasil 829 mil passageiros corporativos no primeiro semestre de 2024 no País.