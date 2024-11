KaBum! quer abrir novo formato de loja física — e já tem data e local

A loja eletrônica KaBuM! abriu sua primeira loja física em São Paulo, dentro da mega unidade do Magazine Luiza na Marginal Tietê, num conceito chamado store on store. O objetivo da empresa foi utilizar uma parte dos espaços do Magalu para comercializar produtos que tiveram suas embalagens abertas, mas que foram devolvidos pelos consumidores e não possuem sinais de uso. Julio Cesar Trajano, CEO do KaBuM!, afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que o faturamento já é três vezes maior do que o previsto e que a empresa pretende vender produtos novos nas próximas lojas que serão abertas. “Se está indo bem, por que não aumentar? Esse casamento com a operação do Magalu traz um fluxo diferente para a loja, um público que não era cliente do KaBuM!”, disse. A próxima unidade será inaugurada em abril de 2025 no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e outra operação será aberta dentro de uma unidade do Magazine Luiza no shopping Aricanduva ainda no primeiro semestre do próximo ano.

